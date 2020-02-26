Російські системи ППО. Фото: hi-tech.news

https://racurs.ua/ua/n134305-uryad-rosiyi-dozvolyv-viyskovym-zbyvaty-cyvilni-litaky-yaki-porushyly-kordon-rf.html

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Збройні сили Російської Федерації збиватимуть цивільні літаки, які порушили російський кордон.

Зброю застосовуватимуть, якщо порушники кордону не підкорятимуться сигналам на виконання посадки або вихід за межі повітряного простору країни. Рішення про знищення конкретного літака буде прийматися за наявності відомостей про відсутність на ньому пасажирів. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, документ опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Військові отримали дозвіл збивати цивільний повітряний транспорт після ясного попередження про намір відкрити вогонь на ураження або попереджувального пострілу.

Наголошується, що знищуватимуть літаки, які після порушення кордону рухатимуться або вглиб території РФ або до стратегічно важливих об'єктів. Також на ураження стрілятимуть по викрадених суднах без заручників, які відмовляються здійснювати посадку.

Нагадаємо, у травні 2018 року уряди Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в причетності до краху «Боїнга» MH17, який виконував рейс «Амстердам — ​​Куала-Лумпур». У цій авіакатастрофі загинули 298 осіб. Об'єднана слідча група має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському «Боїнгу». Перше судове засідання відбудеться 9 березня. Суд триватиме орієнтовно півроку.