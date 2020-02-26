Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Отставка Гончарука: премьер прокомментировал слухи и подтвердил встречу с Тигипко, фото - bigmir

Отставка Гончарука: премьер прокомментировал слухи и подтвердил встречу с Тигипко

26 фев 2020, 14:42
999

Алексей Гончарук не писал заявление об увольнении с должности премьер-министра и не обсуждал с президентом Зеленским свою вероятную отставку.

Так Гончарук ответил на вопросы журналистов о назначении Сергея Тигипко в Кабмин — возглавить его или работать вице-премьером по координации экономического блока.

Сколько здесь работаю, меня увольняют. Ежедневно мы наступаем на хвост какой-то коррупционной схеме. Заявлений я не писал. Я действительно встречался с Тигипко, как и со многими людьми, — рассказал на брифинге в правительстве Гончарук и отметил, что «пересмотрел» примерно 20 человек, чтобы усилить правительство.

Ранее слухи об отставке прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также подтвердил, что встречался с Тигипко. Глава государства уточнил, что проводит собеседования со многими людьми, но не подтвердил, что ведет с Тигипко переговоры о должности для него в Кабинете министров.

Ранее СМИ сообщили, что на должность премьер-министра могут назначить бывшего главу НБУ, вице-премьера, министра социальной политики и одного из лидеров Партии регионов Сергея Тигипко. Другим вероятным кандидатом на премьерство якобы является бывший глава СБУ и вице-премьер-министр Валерий Хорошковский.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше