Отставка Гончарука: премьер прокомментировал слухи и подтвердил встречу с Тигипко, фото - bigmir

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Алексей Гончарук не писал заявление об увольнении с должности премьер-министра и не обсуждал с президентом Зеленским свою вероятную отставку.

Так Гончарук ответил на вопросы журналистов о назначении Сергея Тигипко в Кабмин — возглавить его или работать вице-премьером по координации экономического блока.

Сколько здесь работаю, меня увольняют. Ежедневно мы наступаем на хвост какой-то коррупционной схеме. Заявлений я не писал. Я действительно встречался с Тигипко, как и со многими людьми, — рассказал на брифинге в правительстве Гончарук и отметил, что «пересмотрел» примерно 20 человек, чтобы усилить правительство.

Ранее слухи об отставке прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также подтвердил, что встречался с Тигипко. Глава государства уточнил, что проводит собеседования со многими людьми, но не подтвердил, что ведет с Тигипко переговоры о должности для него в Кабинете министров.

Ранее СМИ сообщили, что на должность премьер-министра могут назначить бывшего главу НБУ, вице-премьера, министра социальной политики и одного из лидеров Партии регионов Сергея Тигипко. Другим вероятным кандидатом на премьерство якобы является бывший глава СБУ и вице-премьер-министр Валерий Хорошковский.