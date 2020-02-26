Коронавирус свирепствует в Европе. Карта: BNO News

https://racurs.ua/n134310-kitayskiy-koronavirus-uvelichilos-kolichestvo-pogibshih-v-italii-v-katalonii-nashli-esche-odnogo.html

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Китайский коронавирус унес жизни уже 12 человек в Италии, зафиксированы 17 новых случаев заражения болезнью. В целом на территории страны уже 374 человек инфицированы.

Новый случай заражения обнаружили в испанской Каталонии. В общем это второй случай в регионе, в Испании общее количество больных составляет 11 человек. Также еще один положительный случай на коронавирус обнаружили в Канаде в городе Онтарио. Болезнь была подтверждена у женщины, которая вернулась из Ирана. В общем это пятый случай в Онтарио и 12 в стране. Об этом в своем Твиттере сообщает BNO News.

В мире уже 81 тыс. 255 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, умерли 2 тыс. 771 человек. За пределами Китая инфицировались 9 тыс. 191 человек, 56 человек умерли от болезни.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Тем временем в Лондоне закрыли офисное здание из-за опасений заражения новым коронавирусом. Как пишет издание Express, руководство отделения американской нефтяной компании Chevron отправило домой около 300 сотрудников из-за потенциального инфицирования коронавирусом. Такое решение администрация приняла после того, как у одного из работников, который вернулся в Великобританию из страны, зараженной вирусом, проявились синдромы инфекции.

Напомним, в Китае фиксируется сокращение количества инфицированных и летальных случаев в отличие от стран Европы, в частности Италии, где эпидемия только набирает обороты.