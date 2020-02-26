Епідемія коронавірусу: на Закарпатті через підозру на інфекцію заблокували автобус з пасажирами

Епідемія коронавірусу: на Закарпатті через підозру на інфекцію заблокували автобус з пасажирамиhttps://racurs.ua/ua/n134316-epidemiya-koronavirusu-na-zakarpatti-cherez-pidozru-na-infekciu-zablokuvaly-avtobus-z-pasajyramy.htmlРакурс
На Закарпатті через підозру на захворювання коронавірусом прикордонники заблокували автобус з пасажирами.
Інцидент стався на пункті пропуску «Тиса». Про це сьогодні на брифінгу за результатами засідання Кабміну повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, двоє людей, котрі перебували в автобусі, були хворими.
Наразі встановлено діагноз, який не підтверджує коронавірусної інфекції і всіх буде відпущено, — зазначив Ляшко.
Він додав, що в усіх пасажирів цього автобусу взяли номери телефонів, за ними будуть вести контроль на території України.
Ляшко зазначив, що за результатами температурних скринінгів було виявлено декілька випадків підвищеної температури в пункті пропуску «Тиса», а також в Чернівцях.
Нагадаємо, Ляшка Кабінет міністрів призначив головним санітарним лікарем. Таким чином, була поновлена раніше ліквідована в Україні посада.