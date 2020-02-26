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Ракурс
В Україні намагаються запобігти поширенню коронавірусу, фото: ДПСУ

Епідемія коронавірусу: на Закарпатті через підозру на інфекцію заблокували автобус з пасажирами

26 лют 2020, 16:24
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На Закарпатті через підозру на захворювання коронавірусом прикордонники заблокували автобус з пасажирами.

Інцидент стався на пункті пропуску «Тиса». Про це сьогодні на брифінгу за результатами засідання Кабміну повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, двоє людей, котрі перебували в автобусі, були хворими.

Наразі встановлено діагноз, який не підтверджує коронавірусної інфекції і всіх буде відпущено, — зазначив Ляшко.

Він додав, що в усіх пасажирів цього автобусу взяли номери телефонів, за ними будуть вести контроль на території України.

Ляшко зазначив, що за результатами температурних скринінгів було виявлено декілька випадків підвищеної температури в пункті пропуску «Тиса», а також в Чернівцях.

Нагадаємо, Ляшка Кабінет міністрів призначив головним санітарним лікарем. Таким чином, була поновлена раніше ліквідована в Україні посада.

Джерело: Ракурс


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