Епідемія коронавірусу: на Закарпатті через підозру на інфекцію заблокували автобус з пасажирами

В Україні намагаються запобігти поширенню коронавірусу, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n134316-epidemiya-koronavirusu-na-zakarpatti-cherez-pidozru-na-infekciu-zablokuvaly-avtobus-z-pasajyramy.html

Ракурс

На Закарпатті через підозру на захворювання коронавірусом прикордонники заблокували автобус з пасажирами.

Інцидент стався на пункті пропуску «Тиса». Про це сьогодні на брифінгу за результатами засідання Кабміну повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, двоє людей, котрі перебували в автобусі, були хворими.

Наразі встановлено діагноз, який не підтверджує коронавірусної інфекції і всіх буде відпущено, — зазначив Ляшко.

Він додав, що в усіх пасажирів цього автобусу взяли номери телефонів, за ними будуть вести контроль на території України.

Ляшко зазначив, що за результатами температурних скринінгів було виявлено декілька випадків підвищеної температури в пункті пропуску «Тиса», а також в Чернівцях.

Нагадаємо, Ляшка Кабінет міністрів призначив головним санітарним лікарем. Таким чином, була поновлена раніше ліквідована в Україні посада.