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Ракурс
Петро Порошенко в ДБР. Фото: 5 канал

Привід Порошенка на допити у ДБР: суд відхилив скаргу адвокатів екс-президента

26 лют 2020, 16:17
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Київський апеляційний суд відмовився розглядати скарги адвокатів екс-президента Петра Порошенка на примусовий привід його на допит в Державне бюро розслідувань.

До суду були подані дві скарги, обидві були відхилені служителями Феміди. Відповідне рішення суд ухвалив 25 лютого. Про це сьогодні повідомила прес-секретар суду Тетяна Геведзе в коментарі «Українській правді».

Суд відмовив у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з тим, що постанова не оскаржується, — зазначила представник суду.

Раніше в. о. голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова пояснювала, що лідер «Європейської солідарності» 30 разів не прийшов на допит, у зв’язку з чим Бюро підготувало пакет доказів для силового приводу.

Нагадаємо, у лютому Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід п’ятого президента Петра Порошенка на два допити в ДБР — 28 лютого та 6 березня. Таким чином Феміда задовольнила клопотання слідчого Бюро Корецького. Порошенка кличуть на допит у кримінальній провадженні, розпочатому 27 червня 2019 року за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, яке призвело до тяжких наслідків), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків) та ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність суддів) Кримінального кодексу України.

Адвокати Порошенка назвали рішення про привід політичним і надиктованим в Офісі президента. Захист нардепа подала клопотання до СБУ, Офісу генпрокурора, Вищої ради правосуддя, Апеляційного суду Києва та до Печерського райсуду.


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