Петро Порошенко в ДБР. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n134315-pryvid-poroshenka-na-dopyty-u-dbr-sud-vidhylyv-skargu-advokativ-eks-prezydenta.html

Ракурс

Київський апеляційний суд відмовився розглядати скарги адвокатів екс-президента Петра Порошенка на примусовий привід його на допит в Державне бюро розслідувань.

До суду були подані дві скарги, обидві були відхилені служителями Феміди. Відповідне рішення суд ухвалив 25 лютого. Про це сьогодні повідомила прес-секретар суду Тетяна Геведзе в коментарі «Українській правді».

Суд відмовив у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з тим, що постанова не оскаржується, — зазначила представник суду.

Раніше в. о. голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова пояснювала, що лідер «Європейської солідарності» 30 разів не прийшов на допит, у зв’язку з чим Бюро підготувало пакет доказів для силового приводу.

Нагадаємо, у лютому Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід п’ятого президента Петра Порошенка на два допити в ДБР — 28 лютого та 6 березня. Таким чином Феміда задовольнила клопотання слідчого Бюро Корецького. Порошенка кличуть на допит у кримінальній провадженні, розпочатому 27 червня 2019 року за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, яке призвело до тяжких наслідків), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків) та ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність суддів) Кримінального кодексу України.

Адвокати Порошенка назвали рішення про привід політичним і надиктованим в Офісі президента. Захист нардепа подала клопотання до СБУ, Офісу генпрокурора, Вищої ради правосуддя, Апеляційного суду Києва та до Печерського райсуду.