Справа Порошенка: адвокати оскаржили у п’яти інстанціях його примусовий привід на допит, фото — "24 канал"

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Адвокати п‘ятого президента України Петра Порошенка оскаржили рішення про примусовий привід екс-президента на допит. Команда захисників лідера «Європейської солідарності» подала клопотання відразу до п’яти інстанцій.

Адвокат Порошенка Ігор Головань 24 лютого розповів, що заяви подано до СБУ, Офісу генпрокурора, Вищої ради правосуддя, Апеляційного суду Києва та до Печерського райсуду, який раніше й ухвалив рішення про силове притягнення Порошенка на допит в Держбюро розслідувань.

Захист вважає рішення про привід політичним і надиктованим в Офісі президента. Адвокати заявили в ефірі «Еспресо», що «ця юридична нікчемність очевидна і буде доведена законним шляхом — через оскарження у п’яти інстанціях».

В СБУ адвокати скаржаться про злочинне втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ, яке віддало розгляд справи судді Сергію Вовку.

До Офісу генпрокурора захист звертається щодо порушення слідчим ДБР територіальної підсудності, оскільки бюро знаходиться у Шевченківському районі, а ДБР звернулася щодо силового приводу до суду Печерського району. Крім того, ухвали, на думку адвокатів, винесені на основі запиту керівника неіснуючого підрозділу ДБР.

Увагу Вищої ради правосуддя адвокати привертають через той факт, що ухвала Печерського райсуду ухвалювалася без присутності і навіть поінформованості Порошенка чи його захисту.

Аналогічні заяви щодо порушення принципу територіальної підсудності і порушення вимог КПК щодо особистої присутності нардепа на засіданні подано і до Апеляційного суду столиці.

У Печерському районі розглянуть також заяву захисту з вимогою переглянути попередні ухвали як неправосудні.

Головань раніше повідомляв, що постанову суду вважає неправосудною і вважає такий поспіх політичним тиском з боку Офісу президента.

Нагадаємо, 24 січня Порошенко, який тепер є народним депутатом з фракції «Європейська солідарність», прийшов на черговий допит у ДБР разом з адвокатами та членами своєї політсили. Згодом в ДБР звинуватили групу народних депутатів з «Європейської солідарності» у спробі незаконно увірватися в приміщення цього правоохоронного органу.