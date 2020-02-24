Дело Порошенко: адвокаты обжаловали в пяти инстанциях его принудительный привод на допрос, фото — "24 канал"

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Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко обжаловали решение о принудительном приводе экс-президента на допрос. Команда защитников лидера «Европейской солидарности» подала ходатайство сразу в пять инстанций.

Адвокат Порошенко Игорь Головань 24 февраля рассказал, что заявления подали в СБУ, Офис генпрокурора, Высший совет правосудия, Апелляционный суд Киева и в Печерский райсуд, который раньше и принял решение о силовом привлечения Порошенко на допрос в Госбюро расследований.

Защита считает решение о приводе политическим и надиктованным в Офисе президента. Адвокаты заявили в эфире «Эспрессо», что «эта юридическая ничтожность очевидна и будет доказана законным путем — в пяти инстанциях».

В СБУ адвокаты жалуются о преступном вмешательстве в автоматизированную систему распределения судебных дел, которая отдало рассмотрение дела судье Сергею Вовку.

В Офис генпрокурора защита обращается относительно нарушения следователем ГБР территориальной подсудности, поскольку бюро находится в Шевченковском районе, а ГБР обратилась с просьбой силового привода в суд Печерского района. Кроме того, решение, по мнению адвокатов, вынесли на основе запроса руководителя несуществующего подразделения ГБР.

Внимание Высшего совета правосудия адвокаты привлекают из-за того, что постановление Печерского райсуда принималось без присутствия и даже осведомленности Порошенко или его защиты.

Аналогичные заявления о нарушении принципа территориальной подсудности и нарушения требований УПК о личном присутствии нардепа на заседании представили ​​и в Апелляционный суд столицы.

В Печерском суде рассмотрят также заявление защиты с требованием пересмотреть предыдущее решение как неправосудное.

Головань ранее сообщал, что постановление суда считает неправосудным и объяснил спешку политическим давлением со стороны Офиса президента.

Напомним, 24 января Порошенко, который теперь является народным депутатом из фракции «Европейская солидарность», пришел на очередной допрос в ГБР вместе с адвокатами и членами своей политсилы. Впоследствии в ГБР обвинили группу нардепов в попытке незаконно ворваться в помещение этого правоохранительного органа.