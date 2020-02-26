ПриватБанк. Фото: ІА REX

https://racurs.ua/ua/n134314-kolomoyskyy-moje-povernuty-sobi-pryvatbank-glava-pravlinnya.html

Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов все ж мають шанси повернути собі націоналізований «ПриватБанк» або добитися виплати великої компенсації від держави. Таку точку зору висловив нинішній глава правління «ПриватБанку» Петро Крумханзл.

Таку заяву Крумханзл зробив у коментарі Financial Times.

А ще в квітні 2019 року той же Крумханзл заявляв, що у колишніх власників немає ніякої можливості повернути собі банк.

Крумханзл сказав, що спочатку розроблений урядом законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи, пропонував зробити неможливим повернення неплатоспроможних банків їхнім колишнім власникам, а отримати компенсацію вони могли тільки за умови проведення незалежної міжнародної оцінки.

Документ містить 400 сторінок, але зараз його хочуть замінити версією, яка поміститися на восьми сторінках. Дана версія законопроекту є «більш вигідною» для колишнього власника «ПриватБанку».

Якщо Коломойський поверне «ПриватБанк» або отримає компенсацію, то існує велика ймовірність того, що Україна не отримає грошей від МВФ. Це не тільки стане ударом по банківській системі України, а й може призвести до відтоку іноземних інвестицій з країни. Крім того, денаціоналізація «ПриватБанку» може підірвати довіру до українського уряду.

Крумханзл вважає, що президент України Володимир Зеленський не зовсім чітко розуміє ситуацію, що склалася, так як отримує інформацію від свого оточення. Слід нагадати, що до недавнього часу главою Офісу президента був Андрій Богдан, який раніше був адвокатом Коломойського.