ПриватБанк. Фото: ИА REX

https://racurs.ua/n134314-kolomoyskiy-mojet-vernut-sebe-privatbank-glava-pravleniya.html

Ракурс

Олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов все же имеют шансы возвратить себе национализированный «ПриватБанк» или добиться выплаты крупной компенсации от государства. Такую точку зрения высказал нынешний глава правления «ПриватБанка» Петр Крумханзл.

Такое заявление Крумханзл сделал в комментарии Financial Times.

А ведь еще в апреле 2019 года тот же Крумханзл заявлял, что у бывших владельцев нет никакой возможности вернуть себе банк.

Крумханзл сказал, что первоначально разработанный правительством законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу отдельных вопросов функционирования банковской системы, предлагал сделать невозможным возвращение неплатежеспособных банков их прежним владельцам, а получить компенсацию они могли только при условии проведения независимой международной оценки.

Документ содержит 400 страниц, но сейчас его хотят заменить версией, которая поместиться на восьми страницах. Данная версия законопроекта является «более выгодной» для бывшего собственника «ПриватБанка».

Если Коломойский вернет «ПриватБанк» или получит компенсацию, то существует большая вероятность того, что Украина не получит денег от МВФ. Это не только станет ударом по банковской системе Украины, но и может привести к оттоку зарубежных инвестиций из страны. Кроме того, денационализация «ПриватБанка» может подорвать доверие к украинскому правительству.

Крумханзл считает, что президент Украины Владимир Зеленский не совсем четко понимает сложившуюся ситуацию, так как получает информацию от своего окружения. Следует напомнить, что до недавнего времени главой Офиса президента являлся Андрей Богдан, который ранее был адвокатом Коломойского.