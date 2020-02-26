Бизнесмена Емилиян Гебрева также могли отравить с помощью вещества «Новичок», фото: turdocs.com

https://racurs.ua/n134313-popytka-ubiystva-biznesmena-v-bolgarii-mog-sovershit-deystvuuschiy-rossiyskiy-diplomat.html

Ракурс

Один из сотрудников российского ГРУ, которых подозревают в причастности к отравлению весной 2015 года болгарского бизнесмена торговца оружием Емилиян Гебрева, является сотрудником представительства Российской Федерации во Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве.

Это установила исследовательская группа Bellingcat по результатам совместного расследования с швейцарским порталом Tamedia и российским Inside.

По информации журналистов-расследователей, человек, которого болгарские правоохранителои разыскивают как Георгия Горшкова, оказался Егором Гордиенко — третьим секретарем представительства России в ВТО.

Также журналисты установили, что Гордиенко был причастен к другой операций ГРУ за рубежом — сотрудничал с лицами, которых подозревают в резонансном отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери весной 2018 года.

Как и Скрипали, Гебрев, его сын, а также один из бизнес-партнеров могли быть отравлены с использованием химического вещества «Новичок», которое, по данным болгарских правоохранительных органов, 28 апреля 2015 года нанесли на ручку двери автомобиля Гебрева. 28 мая были предпринята еще одна попытка его отравления. Все отравленные выжили.

В ВТО подтвердили, что Гордиенко был аккредитован в качестве члена российской миссии. Он должен был там работать до конца 2020 года, но покинул миссию в 2018 году. За день до его отъезда из Женевы были опубликованы результаты расследования Bellingcat относительно вероятных виновников отравления Скрипалей.

В Bellingcat отмечают, что сравнение фотографий из документов, по которым пересекали границу Горшков и Гордиенко, дают основания с очень высокой долей вероятности утверждать, что это одна и тот же человек.

Гебрева ранее заявлял, что причиной покушения на его жизнь стали сделки по продаже оружия Украиной.

Напомним, осенью прошлого года журналисты Bellingcat назвали новую фамилию главаря донецких боевиков Игоря Безлера.