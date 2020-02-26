Бізнесмена Еміліяна Гебрєва також могли отруїти за допомогою речовини «Новичок», фото: turdocs.com

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Один із співробітників російського ГРУ, яких підозрюють у причетності до отруєння навесні 2015 року болгарського бізнесмена торговця зброєю Еміліяна Гебрєва, є співробітником представництва Російської Федерації в Світовій організації торгівлі (СОТ) у Женеві.

Це встановила дослідницька група Bellingcat за результатами спільного дослідження з швейцарським порталом Tamedia та російським Inside.

За інформацією журналістів-розслідувачів, чоловік, якого болгарські правоохоронці розшукують як Ґєорґія Ґоршкова, виявився Єгором Гордієнком — третім секретарем представництва Росії в СОТ.

Також журналісти встановили, що Гордієнко був причетний до іншої операцій ГРУ за кордоном — співпрацював з особами, котрих підозрюють в резонансному отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів у британському Солсбері навесні 2018 року.

Як і Скрипалі, Гебрєв, його син, а також один із бізнес-партнерів могли бути отруєні з використанням хімічної речовини «Новичок», котру, за даними болгарських правоохоронців, 28 квітня 2015 року нанесли на ручку дверей автомобіля Гебрева. 28 травня було зроблено ще одну спробу його отруєння. Усі отруєні вижили.

У СОТ підтвердили, що Гордієнко був акредитований як член російської місії. Він мав там працювати до кінця 2020 року, але залишив місію в 2018 році. За день до його від’їзду із Женеви було опубліковано результати розслідування Bellingcat щодо ймовірних винуватців отруєння Скрипалів.

У Bellingcat наголошують, що порівняння фотографій з документів, за якими перетинали кордон Ґоршков та Гордієнком, дають підстави з дуже високою долею ймовірності стверджувати, що це одна і та ж людина.

Гебрєв раніше заявляв, що причиною замаху на його життя стали операції з продажу зброї Україні.

Нагадаємо, восени минулого року журналісти Bellingcat назвали нове прізвище ватажка донецьких бойовиків Ігоря Безлера.