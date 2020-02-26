Петр Порошенко в ГБР. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n134315-privod-poroshenko-na-doprosy-v-gbr-sud-otklonil-jalobu-advokatov-eks-prezidenta.html

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Киевский апелляционный суд отказался рассматривать жалобу адвокатов экс-президента Петра Порошенко на принудительный привод на допрос в Государственное бюро расследований.

В суд были поданы две жалобы, обе были отклонены служителями Фемиды. Соответствующее решение суд принял 25 февраля. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе в комментарии «Украинской правде».

Суд отказал в открытии апелляционного производства в связи с тем, что постановление не обжалуется, — отметила представитель суда.

Ранее и. о. председателя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова объясняла, что лидер «Европейской солидарности» 30 раз не пришел на допрос, в связи с чем Бюро подготовило пакет доказательств для силового привода.

Напомним, в феврале Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод пятого президента Петра Порошенко на два допроса в ГБР — 28 февраля и 6 марта. Фемида удовлетворила ходатайство следователя Бюро Корецкого. Порошенко зовут на допрос в уголовном производстве, начатом 27 июня 2019 года по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, которое привело к тяжким последствиям), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, приведшая к тяжелым последствиям) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судей) Уголовного кодекса Украины.

Адвокаты Порошенко назвали решение о приводе политическим и надиктованным в Офисе президента. Защита нардепа подала ходатайство в СБУ, Офис генпрокурора, Высший совет правосудия, Апелляционный суд Киева и в Печерский райсуд.