Эпидемия коронавируса: на Закарпатье из-за ​​подозрения на инфекцию заблокировали автобус с пассажирами

В Украине пытаются предотвратить распространение коронавируса, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n134316-epidemiya-koronavirusa-na-zakarpate-iz-za-podozreniya-na-infekciu-zablokirovali-avtobus.html

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На Закарпатье из-за подозрения на заболевание коронавирусом пограничники заблокировали автобус с пассажирами.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Тиса». Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания Кабмина сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, два человека, которые находились в автобусе, были больными.

В настоящее время установлен диагноз, который не подтверждает коронавирусной инфекции и все будут отпущены, — отметил Ляшко.

Он добавил, что во всех пассажиров этого автобуса взяли номера телефонов, за ними будут вести контроль на территории Украины.

Ляшко отметил, что по результатам температурных скринингов были обнаружены несколько случаев повышенной температуры в пункте пропуска «Тиса», а также в Черновцах.

Напомним, Ляшко Кабинет министров назначил главным санитарным врачом. Таким образом, была восстановлена ​​ранее ликвидированная в Украине должность.