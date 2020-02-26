Коронавирус ширится миром. Карта: google.com/maps

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Новый коронавирус SARS-Cov-2 обнаружили у трех россиян, эвакуированных в Казань из круизного лайнера Diamond Princess.

Эти лица 22 февраля были эвакуированы в РФ. Домой вернулись восемь россиян. Заболевание у них протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Об этом 26 февраля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

Коронавирус также подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Ирана через Москву рейсами «Аэрофлота». В КНР экстренно начали искать, с кем контактировал больной.

Телеканал BFMTV сообщил, что в комиссариат полиции в 16 округе Парижа пришли два студента из Южной Кореи. Молодые люди заявили, что они заразились коронавирусом в Италии. После этого инцидента доступ в комиссариат полиции был закрыт. На место прибыла служба скорой медицинской помощи для проведения диагностики.

BNO News в своем Twitter сообщило, что новый случай заражения обнаружили в Германии, а два в Сингапуре. Также коронавирус обнаружили у жителя испанского региона Андалусия.

Карта распространения коронавирус SARS-Cov-2 (обновляется).

Тем временем BBC сообщает, что полиция Ирана арестовала 24 человек, которых подозревают в распространении слухов о коронавирусе в интернете. Еще 118 пользователей сети отпустили с отделений полиции, но предупредили о недопустимости таких действий. В Иране даже создали специальное подразделение для борьбы со «слухами» о распространении коронавируса.

Австрийское представительство ООН в Twitter сообщило, что сотрудник офиса в Вене может быть инфицированным китайским коронавирусом. Пациента доставили в больницу для тестирования, а четырех близких к нему людей попросили провести самоизоляцию.

В Германии по подозрению на коронавирус изолировали воинскую часть в Северном Рейне-Вестфалии. Болезнь обнаружили у 25-летнего военного. Предполагают, что он мог заразиться через контакт с инфицированным жителем Северного Рейна-Вестфалии. На территорию базы не пропускают дополнительный персонал. Лиц, контактировавших с зараженным, проверяют на предмет наличия симптомов.

Напомним, в Италии китайский коронавирус унес жизни уже 12 человек, сегодня зафиксировано 17 новых случаев заражения болезнью. В целом на территории страны уже 374 человека инфицированы.