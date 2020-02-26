Хабарів не брав, вигоди не шукав, а зарплату на благодійність перераховував — Богдан (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n134325-habariv-ne-brav-vygody-ne-shukav-a-zarplatu-na-blagodiynist-pererahovuvav-bogdan-foto.htmlРакурс
Андрій Богдан вперше після звільнення з поста глави Офісу президента вирішив прокоментувати підсумки своєї роботи на благо України.
Невеликий пост колишній чиновник опублікував у своєму Facebook.
Богдан заявив, що нова команда перемогла на виборах для того, щоб якісно змінити країну. Було проведено перезавантаження парламенту, хоча багато хто не вірив, що це можливо зробити.
У політику прийшли нові люди і прийняли стратегічні закони, які роками навмисно гальмувалися політиками старої формації. Було проведено перезавантаження ЦВК і почалася реформа прокуратури.
Не забув Богдан згадати і про фінансовий аспект. Екс-чиновник стверджує, що ніколи не брав хабарів і не шукав вигоди. Перебуваючи на посаді голови Офісу президента, він жив за рахунок коштів, які раніше заробив адвокатською практикою.
Богдан заявляє, що не отримував зарплати, а всі нараховані гроші перераховував на благодійність.
Для підтвердження своїх слів Богдан прикріпив фотокопії довідки про зарплату і заяви про перерахування зарплати на рахунок благодійного фонду.