Андрій Богдан. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n134325-habariv-ne-brav-vygody-ne-shukav-a-zarplatu-na-blagodiynist-pererahovuvav-bogdan-foto.html

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Андрій Богдан вперше після звільнення з поста глави Офісу президента вирішив прокоментувати підсумки своєї роботи на благо України.

Невеликий пост колишній чиновник опублікував у своєму Facebook.

Богдан заявив, що нова команда перемогла на виборах для того, щоб якісно змінити країну. Було проведено перезавантаження парламенту, хоча багато хто не вірив, що це можливо зробити.

У політику прийшли нові люди і прийняли стратегічні закони, які роками навмисно гальмувалися політиками старої формації. Було проведено перезавантаження ЦВК і почалася реформа прокуратури.

Не забув Богдан згадати і про фінансовий аспект. Екс-чиновник стверджує, що ніколи не брав хабарів і не шукав вигоди. Перебуваючи на посаді голови Офісу президента, він жив за рахунок коштів, які раніше заробив адвокатською практикою.

Богдан заявляє, що не отримував зарплати, а всі нараховані гроші перераховував на благодійність.

Для підтвердження своїх слів Богдан прикріпив фотокопії довідки про зарплату і заяви про перерахування зарплати на рахунок благодійного фонду.