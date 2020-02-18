Богдан опублікував фото з відпочинку. Фото: Андрей Богдан у Facebook

https://racurs.ua/ua/n133923-bogdan-u-tragichnyy-den-poklykav-divchat-na-seyshely-foto.html

Ракурс

Андрій Богдан, екс-глава Офісу президента, продовжує відпочивати на Сейшельських островах.

Колишній високопосадовець запросив дівчат до себе в гості на острови, тому що там йому дуже сумно. Екс-чиновник хоче, щоб його підтримали в «скрутну хвилину». Про це Богдан написав на власній сторінці у Facebook.

Дівчатка тут така справа… Приїхав на Сейшели, а тут скукатіща… Ніхто не хоче прилетіти в гості? Підтримати так би мовити в скрутну хвилину, — написав він та додав, що «зовсім засумував».

Також опублікував фото з відпочинку на Сейшелах.

Як відомо, сьогодні в Україні сьогодні відзначають шосту річницю жорстоких зіткнень в Києві 18−20 лютого 2014 року, кульмінацією яких став розстріл беззбройних активістів Революції гідності на вулиці Інститутській. У Києві проводиться низка заходів для вшанування героїв Небесної сотні.

Крім того, сьогодні на Донбасі сталося загострення — проросійські бойовики атакували позиції українських військовослужбовців біля населеного пункту Золоте Луганської області. Внаслідок агресії загинув український військовий, четверо дістали поранення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Його місце зайняв радник глави держави Андрій Єрмак. Богдан незадовго після звільнення відправився на відпочинок на Сейшельські острови. Фотознімками з курорту він вже хизувався у соціальних мережах.