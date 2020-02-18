Дагмар Тернер. Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n133922-brytanka-grala-na-skrypci-poky-yiy-vydalyaly-puhlynu-mozku-foto-video.html

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У Великій Британії проведена незвичайна операція з видалення доброякісної пухлини мозку. Незвичайність операції полягає в тому, що пацієнтка під час видалення пухлини грала на скрипці.

Пацієнткою лікарні Королівського коледжу Лондона була професійна скрипалька Дагмар Тернер. Жінка дуже переживала, що під час операції будуть пошкоджені області мозку, що відповідають за гру на скрипці, тому запропонувала грати під час операції, повідомляє ITV.

Спочатку Тернер перебувала під загальним наркозом, а коли почався процес безпосереднього видалення пухлини, її розбудили. Жінка почала грати на скрипці, щоб показати лікарям, яку область мозку чіпати не можна.

У Тернер пухлина була діагностована в 2013 році, але тільки в 2019 році лікарі порекомендували скрипальці видалити новоутворення.

Нейрохірурги заявили, що це була сама незвичайна операція в їхній практиці. Пухлина була видалена успішно і через два з половиною тижні Тернер повернулася на сцену.