Дагмар Тернер. Фото: Daily Mail

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Ракурс

В Великобритании проведена необычная операция по удалению доброкачественной опухоли мозга. Необычность операции заключается в том, что пациентка во время удаления опухоли играла на скрипке.

Пациенткой больницы Королевского колледжа Лондона была профессиональная скрипачка Дагмар Тернер. Женщина очень переживала, что во время операции будут затронуты области мозга, отвечающие за игру на скрипке, поэтому предложила играть во время операции, сообщает ITV.

Сначала Тернер находилась под общим наркозом, а когда начался процесс непосредственного удаления опухоли, ее разбудили. Женщина начала играть на скрипке, чтобы показать врачам, какую область мозга трогать нельзя.

У Тернер опухоль была диагностирована в 2013 году, но только в 2019 году врачи настоятельно порекомендовали скрипачке удалить новообразование.

Нейрохирурги заявили, что это была самая необычная операция в их практике. Опухоль была удалена успешно и через две с половиной недели Тернер вернулась на сцену.