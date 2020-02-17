Богдан на Сейшелах поглумився щодо відставки. Фото: А. Богдан

https://racurs.ua/ua/n133810-sumuu-ne-yim-ne-splu-bogdan-na-seyshelah-poglumyvsya-schodo-vidstavky.html

Ракурс

Андрій Богдан, якого минулого тижня звільнили з посади голови Офісу президента, вирішив не втрачати часу та відправився на відпочинок. Фото в пляжних шортах та яскравій футболці він опублікував в соцмережах.

На фото він перебуває на пляжі, біля дошки з написом Seychelles (Сейшельські острови — ред.). Екс-глава Офісу президента заявив, що «дуже сумує, не їсть і не спить». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Також Богдан вірить в те, що всі скоро будуть займатися тим, що їм подобається.

Розумію, вам нелегко, грошей немає, але ви тримайтеся! — підсумував він.

Нагадаємо, Андрій Єрмак замінив Андрія Богдана на чолі Офісу президента. Про це стало відомо 11 лютого. Відповідний указ оприлюднив на своєму сайті президент Володимир Зеленський.

Як писав «Ракурс», про можливу відставку Богдана повідомлялося напередодні його звільнення. Він нібито проводив переговори про відхід від справ зі своїми заступниками, а також мав розмову щодо цього з президентом. Богдан два місяці не був настільки публічним, як це було в перші півроку перебування Зеленського на посаді президента.