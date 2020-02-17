Скучаю, не ем, не сплю: Богдан на Сейшелах съехидничал по поводу отставки. Фото: А. Богдан

https://racurs.ua/n133810-skuchau-ne-em-ne-splu-bogdan-na-seyshelah-sehidnichal-po-povodu-otstavki.html

Ракурс

Андрей Богдан, которого на прошлой неделе уволили с поста главы Офиса президента, решил не терять времени и отправился на отдых. Фото в пляжных шортах и яркой футболке он опубликовал в соцсетях.

На фото он находится на пляже, возле доски с надписью Seychelles (Сейшельские острова — ред.). Экс-глава Офиса президента заявил, что «очень скучает, не ест и не спит». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также Богдан верит в то, что все скоро будут заниматься тем, что им нравится.

Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь! — подытожил он.

Напомним, Андрей Ермак заменил Андрея Богдана во главе Офиса президента. Об этом стало известно 11 февраля. Соответствующий указ обнародовал на своем сайте президент Владимир Зеленский.

Как писал «Ракурс», о возможной отставке Богдана сообщалось накануне его увольнения. Он якобы проводил переговоры об уходе от дел со своими заместителями, а также разговаривал по этому поводу с президентом. Богдан два месяца не был настолько публичным, как это было в первые полгода пребывания Зеленского на должности президента.