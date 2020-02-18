Богдан опубликовал фото с отдыха. Фото: Андрей Богдан в Facebook

https://racurs.ua/n133923-bogdan-v-tragicheskiy-den-pozval-devushek-na-seyshely-foto.html

Ракурс

Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента, продолжает отдыхать на Сейшельских островах.

Бывший чиновник пригласил девушек к себе в гости на острова, потому что там ему очень грустно. Экс-чиновник хочет, чтобы его поддержали в «трудную минуту». Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.

Девочки тут такое дело … приехал на Сейшелы, а тут скукатища… никто не хочет прилететь в гости? Поддержать так сказать в трудную минуту, — написал он и добавил, что «совсем загрустил».

Также опубликовал фото с отдыха на Сейшелах.

Как известно, сегодня в Украине сегодня отмечают шестую годовщину жестоких столкновений в Киеве 18−20 февраля 2014 года, кульминацией которых стал расстрел безоружных активистов Революции достоинства на улице Институтской. В Киеве проводится ряд мероприятий для чествования героев Небесной сотни.

Кроме того, сегодня на Донбассе случилось обострение — пророссийские боевики атаковали позиции украинских военнослужащих возле населенного пункта Золотое Луганской области. Вследствие агрессии погиб украинский военный, четверо получили ранения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Его место занял советник главы государства Андрей Ермак. Богдан незадолго после увольнения отправился на отдых на Сейшельские острова. Фотоснимками с курорта он уже хвастался в социальных сетях.