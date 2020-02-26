Володимир Путін. Фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n134324-u-finlyandiyi-naymenshe-pidtrymuut-zovnishnu-polityku-rf.html

Ракурс

Фінляндія є країною, жителі якої найменше вірять у позитивний ефект від зовнішньої політики, що проводиться Російською Федерацією. Всього 4% фінів заявили, що вважають зовнішню політику Росії позитивною.

Така статистика щорічного опитування Gallup International, повідомляє Yle.

В опитуванні взяли участь 50 тис. осіб із 50 країн світу. Також негативне ставлення до зовнішньої політики РФ висловили громадяни Японії та США. Тільки 5% і 6% опитаних у цих країнах вірять у позитивний ефект від зовнішньої політики РФ.

Найбільшу підтримку РФ отримала в Казахстані (79%), В'єтнамі (73%) і в Сербії (68%).

Близько 49% всіх респондентів вважають зовнішню політику РФ негативною, а 32% опитаних підтримують зовнішню політику Росії.

Слід зазначити, що фіни критично ставляться і до зовнішньої політики, яку проводить США. Лише 7% опитаних фінів задоволені політикою США. Низький відсоток довіри до політики США в Сирії (5%) і в Німеччині (10%).

Найбільше підтримують зовнішню політику США на Філіппінах (80%), в Нігерії (77%) і у В'єтнамі (74%). В цілому, негативно ставляться до зовнішньої політики США 54% опитаних, а 31% респондентів вважають зовнішню політику Америки позитивною.