Результатами опитувань можна легко маніпулювати, фото:

https://racurs.ua/ua/n133391-sociologichni-manipulyaciyi-ucheni-za-dopomogou-prostogo-truku-pokazaly-yak-legko-vplyvaty.html

Ракурс

Політичні опитування, що фіксують громадські позиції, легко піддаються маніпулюванню.

Учені знайшли спосіб, який дозволяє легко зменшити політичну поляризацію для щонайменше 94% людей, принаймні на деякий час. Про це повідомляє прес-служба Університету Макгілла (Канада).

Відповідне дослідження базується на основі даних, зібраних напередодні президентських виборів у США в 2016 році, відомих непримиримим протистоянням Дональда Трампа та Хілларі Клінтон.

Тоді дослідники, видаючи себе за політологів, опитали 136 виборців після перших президентських дебатів Дональда Трампа та Хіларі Клінтон у Нью-Йорку. Їх попросили порівняти Трампа та Клінтон за різними рисами лідерства (такими як мужність, прозорливість та аналітичні навички), поставивши Х на відповідній шкалі.

Тоді 72% відповідей були на користь одного з кандидатів.

Використовуючи простий «магічний» трюк, дослідники потім приховано маніпулювали результатами (замінивши один заповнений аркуш опитування іншим), так що більшість відповідей на опитування виявилися помірними, ближче до середини між Трампом та Клінтон.

Потім вони представляли учасникам ці більш помірковані відповіді як їхні власні.

Дивно, але лише в кількох випадках учасники опитування помітили такі маніпуляції. 94% респондентів сприйняли маніпульовані відповіді як власні і легко обґрунтували «свої» тепер вже помірковані погляди.

Як приклад учені наводять слова одного з учасників опитування, як спочатку активно підтримував Трампа.

Я думаю, я потрапляю десь посередині — я хотів би подумати, що я трохи поміркований. Я думаю, що в цей момент важливо бути відкритим, — заявив він, хоча до здійсненої вченими маніпуляції проявляв більш поляризовані погляди.

Потім дослідники повторили це дослідження в Інтернеті з майже 500 учасниками й отримані результати були подібними.

Політичні опитування намагаються зафіксувати позиції громадськості, але наше дослідження демонструє, що з цим можна серйозно маніпулювати, — наголошують дослідники.

Ці дослідження показують, як сфальсифікований зворотний зв’язок може сильно впливати на вираження політичних поглядів, зазначають учені.

Змусивши людей повірити в те, що вони записали інші відповіді за кілька хвилин до цього, ми змогли змусити їх схвалити та висловити менш поляризовані політичні погляди, — резюмують дослідники.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що люди можуть сприймати різні шрифти в агітматеріалах політиків як ліберальні або як консервативні.