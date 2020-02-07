Результатам опросов можно легко манипулировать

https://racurs.ua/n133391-sociologicheskie-manipulyacii-uchenye-s-pomoschu-prostogo-truka-pokazali-kak-legko-mojno-vliyat.html

Ракурс

Политические опросы, фиксирующие общественные позиции, легко поддаются манипулированию.

Ученые нашли способ, который позволяет легко уменьшить политическую поляризацию для по меньшей мере 94% людей. Об этом сообщает пресс-служба Университета Макгилла (Канада).

Соответствующее исследование базируется на основе данных, собранных накануне президентских выборов в США в 2016 году, известных непримиримым противостоянием Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

Тогда исследователи, выдавая себя за политологов, опросили 136 избирателей после первых президентских дебатов Дональда Трампа и Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. Их попросили сравнить Трампа и Клинтон по разным чертами лидерства (такими как мужество, прозорливость и аналитические навыки), поставив Х на соответствующей шкале.

Тогда 72% ответов были в пользу одного из кандидатов.

Используя простой «магический» трюк, исследователи затем скрыто манипулировали результатами (заменив один заполненный лист опроса другим), так что большинство ответов на опрос оказались умеренными, ближе к середине между Трампом и Клинтон.

Затем они представляли участникам эти более умеренные ответы как их собственные.

Удивительно, но только в нескольких случаях участники опроса заметили такие манипуляции. 94% респондентов восприняли манипулируемые ответы как собственные и легко обосновали «свои» теперь уже умеренные взгляды.

В качестве примера ученые приводят слова одного из участников опроса, как сначала активно поддерживал Трампа.

Я думаю, я попадаю где-то посередине — я хотел бы подумать, что я немного умеренный. Я думаю, что в этот момент важно быть открытым, — заявил он, хотя до проведенной учеными манипуляции проявлял более поляризованные взгляды.

Затем исследователи повторили это исследование в Интернете с почти 500 участниками и полученные результаты были подобными.

Политические опросы пытаются зафиксировать позиции общественности, но наше исследование показывает, что с этим можно серьезно манипулировать, — подчеркивают исследователи.

Эти исследования показывают, как сфальсифицированная обратная связь может сильно влиять на выражение политических взглядов, отмечают ученые.

Заставив людей поверить в то, что они записали другие ответы за несколько минут до этого, мы смогли заставить их принять и выразить менее поляризованные политические взгляды, — резюмируют исследователи.

Напомним, ученые недавно установили, что люди могут воспринимать различные шрифты в агитматериалах политиков как либеральные или как консервативные.