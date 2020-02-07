Главные новости за 7 февраля: дипломатический скандал в Молдове, стрельба в Мукачево, Зеленский отправился в Италию

Украинский дипломат оказался в центре скандала в Молдове, фото: 1-NEWS

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В Молдове вспыхнул дипломатический скандал вокруг изнасилования несовершеннолетней, к которому может быть причастен украинский дипломат. 5 февраля в городе Бельцы в полицию поступило соответствующее заявление от 17-летней гражданки. В совершении преступления подозревают консула расположенного в этом городе Консульства Украины. Его временно отстранили от исполнения обязанностей.

Верховная Рада сегодня заслушала отчет Кабмина о тарифах и продолжила рассматривать поправки в закон о земельной реформе.

Нардеп фракции «Слуга народа» Николай Тищенко так увлекся созданием контента для соцсетей о работе парламента, что пропустил голосование в Раде. Соответствующий момент попал на видео.

Нардепы сегодня продолжили «традицию» прогуливать последний рабочий день недели.

Сегодня утром в городе Мукачево Закарпатской области произошла стрельба. Посреди улицы неизвестный открыл огонь по внедорожнику Mercedes «кубик». В результате два человека получили ранения.

Впоследствии городской совет Мукачево принял решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Национальную гвардию. Сегодня вечером министр иностранных дел Арсен Аваков сообщил, что в городе усилены меры безопасности, к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины.

Зеленский сегодня находится с визитом в Италии. Он во время встречи с премьер-министром Джузеппе Конте поднял вопрос о возможности возвращения в Украину нацгвардейца Виталия Маркива.