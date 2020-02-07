Головні новини за 7 лютого: дипломатичний скандал у Молдові, стрілянина в Мукачево, Зеленський вирушив до Італії

Український дипломат опинився в центрі скандалу в Молдові, фото: 1-NEWS

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У Молдові спалахнув дипломатичний скандал навколо зґвалтування неповнолітньої, до якого може бути причетний український дипломат. 5 лютого у місті Бельці до поліції надійшла відповідна заява від 17-річної громадянки. У скоєнні злочину підозрюють консула розташованого в цьому місті Консульства України. Його тимчасово усунули від виконання обов’язків.

Верховна Рада сьогодні заслухала звіт Кабміну щодо тарифів та продовжила розглядати правки до закону про земельну реформу.

Нардеп фракції «Слуга народу» Микола Тищенко так захопився створенням контенту для соцмереж про роботу парламенту, що пропустив голосування в Раді. Відповідний момент потрапив на відео.

Нардепи сьогодні продовжили «традицію» прогулювати останній робочий день тижня.

Сьогодні вранці в місті Мукачево Закарпатської області сталася стрілянина. Посеред вулиці невідомий відкрив вогонь по позашляховику Mercedes «кубик». В результаті двоє людей отримали поранення.

Згодом міська рада Мукачево ухвалила рішення звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням ввести в місто Національну гвардію. Сьогодні ввечері міністр закордонних справ Арсен Аваков повідомив, що в місті посилені заходи безпеки, до оперативно-профілактичного відпрацювання залучено оперативників, а також спецпризначенців поліції та Національної гвардії України.

Зеленський сьогодні перебуває з візитом в Італії. Він під час зустрічі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте підняв питання про можливість повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа.