Вікова макулодистрофія – одна з найчастіших причин сліпоти, фото:

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Ракурс

Дослідники визначили новий білок, пов’язаний з розвитком вікової макулодистрофії — захворювання, при якому уражається сітківка ока і порушується центральний зір. Вікова макулодистрофія — одна з найчастіших причин сліпоти у людей старше 55 років.

Це відкриття може прокласти шлях новому способу діагностики та лікування захворювання, повідомляє прес-служба Університету Манчестера (Велика Британія).

У крові хворих на вікову макулодистрофію учені виявили значно більш високі рівні білка FHR-4 (factor H-related protein 4).

Рівень білка вимірювався у 484 пацієнтів і 522 контрольних зразків, співставних за віком.

Аналіз очей, які хворі пожертвували для наукових досліджень після смерті, також показав, що білок FHR4 був присутній в уражених хворобою частинах очей.

FHR4 є одним із групи білків, які регулюють систему комплементу — частину імунної системи людини. Надмірна активація системи комплементу є основним причинно-наслідковим фактором вікової макулодистрофії.

Гени, що кодують ці білки, щільно згруповані на хромосомі 1, найбільшій хромосомі людини.

Комбіновані дані щодо білка та генетики дають переконливі докази того, що FHR4 є критичним контролером тієї частини імунної системи, яка впливає на очі, — наголошують дослідники.

Генетично обумовлений більш високий рівень FHR4 в крові призводить до збільшення FHR4 в оці, що, в свою чергу, збільшує ризик неконтрольованої реакції імунної системи, що призводить до захворювання, — зазначають учені.

Це відкриття відкриває новий шлях до лікування макулодистрофії — шляхом зниження рівня FHR4 в крові для відновлення функції імунної системи в очах, резюмують дослідники.

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