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Ракурс
Меган Маркл, фото: «Вікіпедія»

Потенційні доходи Меган Маркл після «Megxit» можуть сягнути восьмизначної суми

7 лют 2020, 22:36
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Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі, після виходу з королівської родини (який іронічно називають Megxit за аналогією з нещодавнім Brexit) може заробити за рік близько 100 млн дол., якщо погодиться на всі отримані комерційні пропозиції.

Про це заявив очільник канадського агентства по зв’язках з громадськістю Command Entertainment Group Саймон Хак, повідомляє видання Daily Mail.

Він зазначив, що його фірма буквально «затоплена» комерційними пропозиціями для Маркл на величезні суми.

«Вона поки нічого не підписувала, але це просто неймовірно. Якби підписала, то отримала б 100 млн», — наголосив Хак.

Втім, на його думку, Маркл з чоловіком навряд чи стануть зніматися для реклами чи випускати парфуми під своїм іменем. Скоріше за все, вважає він, вони підуть тим же шляхом, що й Мішель та Барак Обама — створять телешоу чи напишуть книгу.

Нагадаємо, відома американська поп-зірка Мадонна нещодавно запропонувала принцу Гаррі і Меган Маркл орендувати її апартаменти.


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