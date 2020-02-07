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Меган Маркл, фото: «Википедия»

Потенциальные доходы Меган Маркл после «Megxit» могут достичь восьмизначной суммы

7 фев 2020, 22:36
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Меган Маркл, жена британского принца Гарри, после выхода из королевской семьи (который иронически называют Megxit по аналогии с недавним Brexit) может за год заработать около 100 млн долл., если согласится на все полученные коммерческие предложения.

Об этом заявил глава канадского агентства по связям с общественностью Command Entertainment Group Саймон Хак, сообщает издание Daily Mail.

Он отметил, что его фирма буквально «затоплена» коммерческими предложениями для Маркл на огромные суммы.

Она пока ничего не подписывала, но это просто невероятно. Если бы подписала, то получила бы 100 млн, — подчеркнул Хак.

Впрочем, по его мнению, Маркл с мужем вряд ли станут сниматься для рекламы или выпускать духи под своим именем. Скорее всего, считает он, они пойдут тем же путем, что и Мишель и Барак Обама — создадут телешоу или напишут книгу.

Напомним, известная американская поп-звезда Мадонна недавно предложила принцу Гарри и Меган Маркл арендовать ее апартаменты.


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