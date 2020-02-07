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Андрей Загороднюк, фото: Минобороны
Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке — Загороднюкhttps://racurs.ua/n133387-voennye-bazy-po-standartam-nato-postroyat-v-mariupole-i-severodonecke-zagorodnuk.htmlРакурс
Военные базы по стандартам НАТО Министерство обороны Украины планирует построить в Мариуполе и Северодонецке.
Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью изданию Kyiv Post, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Он отметил, что эти объекты строятся «в чистом поле».
Загороднюк подчеркнул, что одним из приоритетов новой команды в Минобороны является строительство инфраструктуры.
«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО», — подчеркнул министр.
Также он сообщил, что будет закончено строительство бригадного городка на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, известного своими ужасными бытовыми условиями.
Напомним, несколько дней назад Загороднюк сообщал, что Минобороны разослало по регионам письма с рекомендациями главам призывных комиссий по вопросу отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам, в связи с недавним указом президента, согласно которому призыв в армию возобновляется с 18 лет.
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