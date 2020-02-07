Смертельные ранения мужчине были нанесены из огнестрельного оружия, фото: Национальная полиция

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В Полтаве 18-летняя посетительница расположенного на улице Пилипа Орлика тира застрелила из огнестрельного оружия 64-летнего инструктора.

По словам свидетелей, женщина совершила несколько выстрелов в погибшего. Прибывшим на место инцидента медикам спасти раненого мужчину не удалось, он скончался на месте. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Отмечается, что сообщение об этом инциденте поступило к правоохранителям сегодня около 13.00.

Полиция установила, что женщина, которую подозревают в совершении этого убийства, прибыла в Полтаву из Днепра, она посещала тир для проведения тренировочных стрельб.

Женщину задержали, она дает показания следователям. За совершение умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса) ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Принимаются меры для избрания ей меры пресечения.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в декабре жительница Николаева получила касательное повреждение шеи, когда выгуливала собак неподалеку от стрельбища.