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Смертельні поранення чоловікові були завдані з вогнепальної зброї, фото: Національна поліція

У Полтаві відвідувачка тиру застрелила інструктора (ФОТО, ВІДЕО)

7 лют 2020, 21:29
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У Полтаві 18-річна відвідувачка розташованого на вулиці Пилипа Орлика тиру застрелила з вогнепальної зброї 64-річного інструктора.

За словами свідків, жінка здійснила кілька пострілів у загиблого. Медики, які прибули на місце інциденту, врятувати пораненого чоловіка не змогли, він помер на місці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Зазначається, що повідомлення про цей інцидент надійшло до правоохоронців сьогодні близько 13.00.

Поліція встановила, що жінка, яку підозрюють у вчиненні цього вбивства, прибула до Полтави з Дніпра, вона відвідувала тир для проведення тренувальних стрільб.

Жінку затримали, вона дає свідчення слідчим. За вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу) їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років. Вживаються заходи для обрання їй запобіжного заходу.

Обставини інциденту встановлюються.

Смертельні поранення чоловікові були завдані з вогнепальної зброї, фото: Національна поліція

Нагадаємо, у грудні жителька Миколаєва отримала дотичне пошкодження шиї, коли вигулювала собак неподалік стрільбища.

Джерело: Ракурс


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