Популяції джмелів у Північній півкулі скорочуються

https://racurs.ua/ua/n133385-djmeli-vymyraut-u-ievropi-cherez-globalne-poteplinnya-ucheni.html

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Глобальне потепління, котре несе з собою стрімкі зміни клімату, призвело до значного скорочення популяції джмелів у Північній Америці та Європі.

Кількість районів, заселених джмелями, зменшилася на 46% у Північній Америці та на 17% у Європі. Такого висновку учені дійшли на основі аналізу багаторічних даних про 66 видів джмелів, повідомляє видання The Washington Post з посиланням на статтю в журналі Science.

На думку вчених, ця ситуація може бути спровокована екстремальними температурами, оскільки найбільше популяції джмелів зменшилися у жарких регіонах, а ці комахи легко перегріваються і погано переносять спеку.

Учені наголошують, що втрата популяцій джмелів може мати значні негативні наслідки, оскільки вони відіграють центральну роль у запиленні багатьох рослин, включаючи ключові сільськогосподарські культури, такі як помідори.

Нагадаємо, торік американські вчені встановили, що низка видів диких джмелів переживають не найкращі часи, оскільки бджоли заражають їх своїми хворобами через спільні квіти.