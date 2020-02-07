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Олег Бахматюк, фото: LIGA.net

Справа Банкірів: Суд дозволив НАБУ затримати Бахматюка

7 лют 2020, 20:31
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Вищий антикорупційний суд дозволив Національному антикорупційному бюро (НАБУ) затримати колишнього власника «VABБанку» Олега Бахматюка.

Про це директор НАБУ Артем Ситник заявив сьогодні під час спільного брифінгу з очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Артемом Ситником, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ситник зазначив, що його відомство наразі збирає весь пакет документів, необхідний для того, щоб оголосити Бахматюка в міжнародний розшук.

Бахматюка підозрюють у причетності до заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку, наданого «VABБанку» у 2014 році.

Слідство у відповідній справі НАБУ здійснює з 2016 року. У лютому 2019 року цю справу передали до Нацполіції, яка її закрила в серпні, мотивуючи таке рішення відсутністю складу злочину. Проте вже в вересні генпрокурор Руслан Рябошапка скасував цю постанову і передав провадження у НАБУ.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року Бахматюка оголосили в національний розшук.


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