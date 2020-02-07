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Ракурс
Станіслав Асєєв, фото: «Громадське»

Екс-політв'язень Асєєв про ОРДЛО: Там вже немає чого інтегрувати

7 лют 2020, 19:59
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Колишній політв’язень Станіслав Асєєв — журналіст «Радіо Свобода», звільнений з полону бойовиків в результаті обміну 29 грудня 2019 року, прокоментував ініціативи щодо реінтеграції Донбасу.

За словами Асєєва, він не вірить у можливість здійснення такої реінтеграції. Про це він заявив у нещодавньому інтерв’ю «Громадському радіо».

З моєї точки зору, там вже немає чого інтегрувати, — наголосив Асєєв. — Проте, наскільки я можу розуміти, Офіс президента налаштований інакше. Тому треба дивитися на те, що буде відбуватися і на яких умовах.

Колишній політв’язень також додав, що, на його думку, «ця територія вже втрачена».

Асєєв впродовж тривалого часу працював журналістом у тимчасово окупованому Донецьку під псевдонімом «Станіслав Васін». Він 11 травня 2017 року був викрадений бойовиками терористичної організації ДНР й з того часу незаконно утримувався ними до моменту обміну полоненими.

Бойовики звинувачували його у «шпигунстві»

У жовтні 2019 року бойовики заявили, що Асєєва «засудили» до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на початку січня заявляв, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися восени цього року — паралельно із загальноукраїнським голосуванням.


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