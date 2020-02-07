Экс-политзаключенный Асеев об ОРДЛО: Там уже нечего интегрировать

Станислав Асеев, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n133383-eks-politzakluchennyy-aseev-ob-ordlo-tam-uje-nechego-integrirovat.html

Ракурс

Бывший политзаключенный Станислав Асеев — журналист «Радио Свобода», освобожденный из плена боевиков в результате обмена 29 декабря 2019 года, прокомментировал инициативы по реинтеграции Донбасса.

По словам Асеева, он не верит в возможность осуществления такой реинтеграции. Об этом он заявил в недавнем интервью «Общественному радио».

С моей точки зрения, там уже нечего интегрировать, — подчеркнул Асеев. — Однако, насколько я могу понимать, Офис президента настроен иначе. Поэтому надо смотреть на то, что будет происходить и на каких условиях.

Бывший политзаключенный также добавил, что, по его мнению, «эта территория уже потеряна».

Асеев на протяжении длительного времени работал журналистом во временно оккупированном Донецке под псевдонимом «Станислав Васин». Он 11 мая 2017 года был похищен боевиками террористической организации ДНР и с тех пор незаконно удерживался ими до момента обмена пленными.

Боевики обвиняли его в «шпионаже»

В октябре 2019 года боевики заявили, что Асеева «приговорили» к 15 годам заключения.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в начале января заявлял, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться осенью этого года — параллельно с всеукраинским голосованием.