Дело Банкиров: Суд разрешил НАБУ задержать Бахматюка

Олег Бахматюк, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n133384-delo-bankirov-sud-razreshil-nabu-zaderjat-bahmatuka.html

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Высший антикоррупционный суд разрешил Национальному антикоррупционном бюро (НАБУ) задержать бывшего владельца «VABбанка» Олега Бахматюка.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил сегодня во время совместного брифинга с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Артемом Сытником, сообщает агентство «Укринформ».

Сытник отметил, что его ведомство в настоящее время собирает весь пакет документов, необходимый для того, чтобы объявить Бахматюка в международный розыск.

Бахматюка подозревают в причастности к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка, предоставленного «VABбанку» в 2014 году.

Следствие по соответствующему делу НАБУ осуществляет с 2016 года. В феврале 2019 года это дело передали в Нацполиции, которая его закрыла в августе, мотивируя такое решение отсутствием состава преступления. Однако уже в сентябре генпрокурор Руслан Рябошапка отменил это постановление и передал производство в НАБУ.

Напомним, 22 ноября 2019 года Бахматюка объявили в национальный розыск.