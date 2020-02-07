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Олег Бахматюк, фото: LIGA.net

Дело Банкиров: Суд разрешил НАБУ задержать Бахматюка

7 фев 2020, 20:31
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Высший антикоррупционный суд разрешил Национальному антикоррупционном бюро (НАБУ) задержать бывшего владельца «VABбанка» Олега Бахматюка.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил сегодня во время совместного брифинга с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Артемом Сытником, сообщает агентство «Укринформ».

Сытник отметил, что его ведомство в настоящее время собирает весь пакет документов, необходимый для того, чтобы объявить Бахматюка в международный розыск.

Бахматюка подозревают в причастности к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка, предоставленного «VABбанку» в 2014 году.

Следствие по соответствующему делу НАБУ осуществляет с 2016 года. В феврале 2019 года это дело передали в Нацполиции, которая его закрыла в августе, мотивируя такое решение отсутствием состава преступления. Однако уже в сентябре генпрокурор Руслан Рябошапка отменил это постановление и передал производство в НАБУ.

Напомним, 22 ноября 2019 года Бахматюка объявили в национальный розыск.


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