Популяции шмелей в Северном полушарии сокращаются

https://racurs.ua/n133385-shmeli-vymiraut-v-evrope-iz-za-globalnogo-potepleniya-uchenye.html

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Глобальное потепление, которое несет с собой стремительные изменения климата, привело к значительному сокращению популяции шмелей в Северной Америке и Европе.

Количество районов, заселенных шмелями, уменьшилось на 46% в Северной Америке и на 17% в Европе. К такому выводу ученые пришли на основе анализа многолетних данных о 66 видов шмелей, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на статью в журнале Science.

По мнению ученых, эта ситуация может быть спровоцирована экстремальными температурами, поскольку больше всего популяции шмелей уменьшились в жарких регионах, а эти насекомые легко перегреваются и плохо переносят жару.

Ученые отмечают, что потеря популяций шмелей может иметь значительные негативные последствия, поскольку они играют центральную роль в опылении многих растений, включая ключевые сельскохозяйственные культуры, такие как помидоры.

Напомним, в прошлом году американские ученые установили, что ряд видов диких шмелей переживают не лучшие времена, поскольку пчелы заражают их своими болезнями через общие цветы.