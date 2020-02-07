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Ракурс
Андрій Загороднюк, фото: Міноборони

Військові бази за стандартами НАТО збудують у Маріуполі та Сєвєродонецьку — Загороднюк

7 лют 2020, 21:58
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Військові бази за стандартами НАТО Міністерство оборони України планує збудувати в Маріуполі та Сєвєродонецьку.

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк заявив в інтерв’ю виданню Kyiv Post, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Він зазначив, що ці об'єкти будуються «в чистому полі».

Загороднюк наголосив, що одним із пріоритетів нової команди в Міноборони є будівництво інфраструктури.

Ми плануємо збудувати декілька якісних інфраструктурних об'єктів, щоб всі знали, що в нас теж можуть бути військові бази за стандартами НАТО, — наголосив міністр.

Також він повідомив, що буде закінчено будівництво бригадного містечка на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області, відомого своїми жахливими побутовими умовами.

Нагадаємо, кілька днів тому Загороднюк повідомляв, що Міноборони розіслало по регіонах листи з рекомендаціями головам призовних комісій щодо питання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам, у зв’язку з нещодавнім указом президента, згідно з яким призов в армію поновлюється з 18 років.

Джерело: Ракурс


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