По регіонах розіслані листи з приводу відстрочки від призову, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n133193-pryzovna-kampaniya-2020-minoborony-rozislalo-lysty-z-pryvodu-vidstrochky-dlya-18-richnyh.html

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Міноборони розіслало до облдержадміністрацій листи з рекомендаціями головам призовних комісій щодо того, як розглядати питання надання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам.

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийнято до лав ЗСУ та інших військових формувань, — зазначив Загороднюк.

Міністр запевнив, що це відбуватиметься виключно за письмовою згодою призовників.

У січні на сайті президента України Володимира Зеленського було опубліковано указ, згідно з яким призов в армію для громадян України почне діяти з 18 років.

В часи президентства Петра Порошенка українців на військову службу призивали з 20 років.

Нагадаємо, у 2020 році на військову службу українців призиватимуть y квітні-червні та жовтні-грудні.