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По регіонах розіслані листи з приводу відстрочки від призову, фото: Міноборони України
Призовна кампанія — 2020: Міноборони розіслало листи з приводу відстрочки для 18-річнихhttps://racurs.ua/ua/n133193-pryzovna-kampaniya-2020-minoborony-rozislalo-lysty-z-pryvodu-vidstrochky-dlya-18-richnyh.htmlРакурс
Міноборони розіслало до облдержадміністрацій листи з рекомендаціями головам призовних комісій щодо того, як розглядати питання надання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам.
Про це міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийнято до лав ЗСУ та інших військових формувань, — зазначив Загороднюк.
Міністр запевнив, що це відбуватиметься виключно за письмовою згодою призовників.
У січні на сайті президента України Володимира Зеленського було опубліковано указ, згідно з яким призов в армію для громадян України почне діяти з 18 років.
В часи президентства Петра Порошенка українців на військову службу призивали з 20 років.
Нагадаємо, у 2020 році на військову службу українців призиватимуть y квітні-червні та жовтні-грудні.
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