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По регионам разосланы письма по поводу отсрочки от призыва, фото: Минобороны Украины

Призывная кампания — 2020: Минобороны разослало письма по поводу отсрочки для 18-летних

5 фев 2020, 10:38
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Минобороны разослало в облгосадминистрации письма с рекомендациями главам призывных комиссий о том, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Если призывники этой возрастной категории будут иметь желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований, — отметил Загороднюк.

Министр заверил, что это будет происходить исключительно с письменного согласия призывников.

В январе на сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован указ, согласно которому призыв в армию для граждан Украины начнет действовать с 18 лет.

Во времена президентства Петра Порошенко украинцев на военную службу призывали с 20 лет.

Напомним, в 2020 году на военную службу будут призывать в апреле-июне и октябре-декабре.

Источник: Ракурс


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