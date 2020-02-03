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Ракурс
Меган Маркл и Кейт Миддлтон, фото: Cosmo

Самая модная: Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в рейтинге королевских особ

3 фев 2020, 17:37
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Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, получила еще одну победу над женой принца Гарри Меган Маркл.

В проведенном среди британцев лондонской академией Fashion Retail опросе о том, кого из членов королевской семьи они считают наиболее модным, Миддлтон со значительным отрывом опередила Маркл, сообщает издание The Sun.

Самым модным членом королевской семьи ее считают 47,8% британцев, в то время за Маркл проголосовали лишь 20,1% опрошенных.

Также опросы показали, что известная своей элегантностью 38-летняя Миддлтон популярна среди разных поколений, в то время как ее ровесница Маркл основном влияет на стиль людей моложе 45 лет (причем среди людей старше 55 лет, лишь 10% заявили, что на их стиль влияет Маркл).

На третьем месте в этом рейтинге расположилась королева Великобритании Елизавета II, со своими яркими платьями и соответствующими шляпами.

Самым стильным мужчиной из королевской семьи британцы признали принца Гарри.

В августе прошлого года Миддлтон обошла Маркл в еще одном рйтинге — опрос британского государственного портала YouGov тогда показал, что британцы считают ее четвертым по популярности членом королевской семьи, в то время как Маркл — лишь шестой.

Напомним, Маркл недавно рассказала о последствиях отречения мужа от титула.


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