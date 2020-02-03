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Ракурс
Меган Маркл та Кейт Міддлтон, фото: Cosmo

Найбільш модна: Кейт Міддлтон обійшла Меган Маркл у рейтингу королівських осіб

3 лют 2020, 17:37
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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, здобула ще одну перемогу над дружиною принца Гаррі Меган Маркл.

У проведеному серед британців лондонською академією Fashion Retail опитуванні щодо того, кого з членів королівської родини вони вважають найбільш модним, Міддлтон зі значним відривом випередила Маркл, повідомляє видання The Sun.

Найбільш модним членом королівської родини її вважають 47,8% британців, у той час за Маркл проголосували лише 20,1% опитаних.

Також опитування показали, що відома своєю елегантністю 38-річна Міддлтон популярна серед різних поколінь, в той час як її ровесниця Маркл здебільшого впливає на стиль людей, молодших 45 років (причому серед людей, старших 55 років, лише 10% заявили, що на їхній стиль впливає Маркл).

На третьому місці у цьому рейтингу розташувалася королева Великої Британії Єлизавета II, зі своїми яскравими платтями та відповідними капелюхами.

Найбільш стильним чоловіком з королівської родини британці визнали принца Гаррі.

У серпні минулого року Міддлтон обійшла Маркл у ще одному рейтингу — опитування британського державного порталу YouGov тоді показало, що британці вважають її четвертим за популярністю членом королівської родини, в той час як Маркл — лише шостою.

Нагадаємо, Маркл нещодавно розповіла про наслідки зречення її чоловіка від титулу.


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