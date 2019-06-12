Гравці командних видів спорту можуть покращити свої навички за допомогою комп’ютерних ігор

https://racurs.ua/ua/n123100-komp-uterni-igry-mojut-dopomogty-gravcyam-komandnyh-vydiv-sportu-ucheni.html

Ракурс

Комп’ютерні ігри можуть допомогти покращити периферійний зір людей.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими Університету Ланкастера (Велика Британія), повідомляє прес-служба навчального закладу.

Дослідники виявили значне поліпшення ефективності периферійного зору в людей, які грали в комп’ютерні ігри, котрі вимагають застосування периферійного зору.

Результати дослідження показують, що ці типи ігор можуть бути використані для поліпшення ефективності гравців у командних видах спорту: спортсмени з більш тренованим периферійним зором можуть швидше помічати товаришів по команді або швидше виявляти потенційні небезпеки бічним зором.

Більшість комп’ютерних ігор пов’язані з поглядом безпосередньо на цілі, або слідкуванням за рухом персонажів, тому що це найбільш природний і інтуїтивно зрозумілий спосіб, яким ми використовуємо наші очі, — зазначає один із дослідників Рамірес Гомес. Ми хотіли дослідити протилежне — чи можна грати в ігри лише за допомогою нашого периферійного зору, чи можна розробити стратегії для подолання цього виклику, чи буде це цікавим і веселим, і чи можуть ці ігри покращити периферійний зір, — розповів Гомес.

Учені створили три гри, які базуються на популярній культурі та міфології — такі, як історії Медузи та Циклопа. Гра за Медузу, наприклад, передбачала, що міфологічний персонаж розкопує гриби в саду, уникаючи при цьому дивитися прямо на гриби — інакше вони перетворяться на камінь.

Набір ігор, який учені назвали SuperVision, вимагає від гравців використовувати мишу для вибору або керування об'єктами в грі за допомогою їхнього периферійного зору. Спеціальні пристрої слідкували, куди саме був спрямований погляд гравців.

Ми оцінювали периферичні візуальні можливості учасників до і після ігор, щоб перевірити розвиток навичок. Після гри ми виявили значне поліпшення розпізнавання об'єктів периферійним зором учасників, — наголошує Гомес.

Навіть лише один ігровий сеанс приводив до поліпшення ефективності периферійного зору гравців. Дослідження тривало протягом двох тижнів, і учасники продовжували демонструвати поліпшення свого периферійного зору протягом усього періоду дослідження.

Учасники не грали в ігри протягом вихідних під час експериментів. Це створювало розрив у кілька днів між іграми та вимірюванням периферійного зору гравців. За цей час не було зафіксовано помітного зниження ефективності периферійного зору.

Це свідчить про те, що поліпшення периферійного зору може бути тривалим, принаймні в короткостроковій перспективі, наголошують дослідники.

Нагадаємо, торік Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно визнала ігрову залежність хворобою і внесла її до Міжнародної класифікації хвороб.