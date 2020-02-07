Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Возрастная макулодистрофия – одна из самых частых причин слепоты

Научный прорыв: ученые установили, что провоцирует ведущую причину слепоты

7 фев 2020, 22:56
999

Исследователи определили новый белок, связанный с развитием возрастной макулодистрофии — заболевания, при котором поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение. Возрастная макулодистрофия — одна из самых частых причин слепоты у людей старше 55 лет.

Это открытие может проложить путь новому способу диагностики и лечения заболевания, сообщает пресс-служба Университета Манчестера (Великобритания).

В крови больных возрастной макулодистрофией ученые обнаружили значительно более высокие уровни белка FHR-4 (factor H-related protein 4).

Уровень белка измерялся у 484 пациентов и 522 контрольных образцов, сопоставимых по возрасту.

Анализ глаз, которые больные пожертвовали для научных исследований после смерти, также показал, что белок FHR4 присутствовал в пораженных болезнью частях глаз.

FHR4 является одним из группы белков, регулирующих систему комплемента — часть иммунной системы человека. Чрезмерная активация системы комплемента является основным причинно-следственной фактором возрастной макулодистрофии.

Гены, кодирующие эти белки, плотно сгруппированы на хромосоме 1, самой большой хромосоме человека.

Комбинированные данные по белку и генетике дают убедительные доказательства того, что FHR4 является критическим контроллером той части иммунной системы, которая влияет на глаза, — подчеркивают исследователи.

Генетически обусловленный более высокий уровень FHR4 в крови приводит к увеличению FHR4 в глазу, что, в свою очередь, увеличивает риск неконтролируемой реакции иммунной системы, что приводит к заболеванию, — отмечают ученые.

Это открытие открывает новый путь к лечению макулодистрофии — путем снижения уровня FHR4 в крови для восстановления функции иммунной системы в глазах, резюмируют исследователи.

Напомним, в прошлом году ученые установили, почему незрячие люди имеют хороший слух.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Дело Банкиров: Суд разрешил НАБУ задержать Бахматюка

НАБУ получило разрешение суда на задержание бывшего владельца «VABбанка» Олега Бахматюка. Теперь ведомство собирает весь пакет документов, необходимый для объявления Бахматюка в международный розыск

Новости Украины
20:31

Зеленский обсудил с премьер-министром Италии возможность возвращения в Украину нацгвардейца Виталия Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и обсудил вопросы закрытия офисов ЛНР и ДНР в некоторых итальянских городах, а также возможность возвращения нацгвардейца Виталия Маркива

Новости мира
19:55

Депортация Саакашвили: экс-чиновникам Госпогранслужбы объявлены подозрения

Двум бывшим чиновникам Государственной пограничной службы объявлены подозрения в связи с задержанием и принудительным перемещением в Польшу Михаила Саакашвили в феврале 2018 года

Новости Украины
16:57
1432