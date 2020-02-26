Владимир Путин. Фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/n134324-v-finlyandii-menshe-vsego-podderjivaut-vneshnuu-politiku-rf.html

Ракурс

Финляндия является страной, жители которой меньше всего верят в положительный эффект от внешней политики, проводимой Российской Федерацией. Всего 4% финнов заявили, что считают внешнюю политику России положительной.

Такова статистика ежегодного опроса Gallup International, сообщает Yle.

В опросе приняли участие 50 тыс. человек из 50 стран мира. Также негативное отношение к внешней политике РФ высказали граждане Японии и США. Только 5% и 6% опрошенных из этих стран верят в положительный эффект от внешней политики РФ.

Наибольшую поддержку РФ получила в Казахстане (79%), Вьетнаме (73%) и в Сербии (68%).

Около 49% всех респондентов считают внешнюю политику РФ негативной, а 32% опрошенных поддерживают внешнюю политику России.

Следует отметить, что финны критически относятся и к внешней политике, проводимой США. Лишь 7% опрощенных финнов удовлетворены политикой США. Низкий процент доверия к политике США в Сирии (5%) и в Германии (10%).

Больше всего поддерживают внешнюю политику США на Филиппинах (80%), в Нигерии (77%) и во Вьетнаме (74%). В целом, негативно относятся к внешней политике США 54% опрошенных, а 31% респондентов считают внешнюю политику Америки положительной.