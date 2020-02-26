Отлученный от Путина Сурков наговорил гадостей об Украине: как отреагировали Пристайко, Аваков и Климкин

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Ракурс

Владислав Сурков, недавно уволенный с должности помощника президента РФ Владимира Путина, который курировал украинское направление в политике Кремля и непосредственно занимался вопросами оккупации Донбасса, заявил, что Украины не существует, и обозвал украинцев «упрямыми хохлами».

По его утверждениям, высказанным в интервью российскому сайту «Актуальные комментарии», существует «украинство, которое является специфическим расстройством умов».

Сурков не оставил без внимания и Донбасс, заявив, что возвращение в состав Украины было бы унижением для сепаратистов. Также единственным методом взаимодействия России и Украины он назвал «принуждение силой к братским отношениям».

Ведущие украинские политики дали разные оценки антиукраинским высказываниям Суркова. «Ракурс» публикует реакции действующего и бывшего руководителей МИД Украины, а также главы МВД.

Вадим Пристайко: Политика России не изменилась

Россия не изменила своей агрессивной политики в отношении Украины после увольнения Суркова. В то же время среди россиян есть разные мнения по этому поводу, заявил журналистам нынешний министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Также министр добавил, что не считает нужным комментировать скандальные заявления Суркова, назвав их личной позицией экс-помощника Путина.

Сейчас Украина ведет переговоры с РФ, а не с Сурковым. Кто такой Сурков? Бывший помощник Путина. И он может говорить все, что считает нужным. В России живет очень много людей, у которых есть разные мнения, — заявил Пристайко во время форума Age of Crimea в Киеве.

Арсен Аваков: Не шумите, господин отставной шовинист

Украина живет независимо от представления о ней отставного шовиниста Суркова. Так отреагировал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков. Он также назвал Суркова закомплексованным «стратегом».

Павел Климкин: Это приговор России и самому Суркову

В то же время экс-министр иностранных дел Павел Климкин призвал в Facebook как можно шире тиражировать месседжи Суркова и прежде всего — на Западе.

Почитайте интервью Суркова, почитайте даже дважды и обязательно посоветуйте всем нашим зарубежным друзьям. В этом интервью — весь смысл российской политики, причем изложен максимально прямолинейно и цинично. Это квинтэссенция того, что делала Россия, и того, что делал Сурков, — подчеркнул экс-дипломат.

Также Климкин увидел в заявлениях Суркова беспомощность, поскольку украинская нация после Майдана сломала российскую систему.

Цель же нынешней российской политики очевиден — это расчленение Украины, уничтожение ее как европейского и демократического государства.

Между тем политические эксперты отмечают, что Сурков обижен из-за того, что его планы в отношении Украины провалились и это направление Путин отдал другому куратору. Но, учитывая то, что Сурков повторяет кремлевскую пропаганду, в частности, о «братском народе», можно сделать вывод, что в ближайшем будущем Путин будет только усиливать агрессию против Украины с целью ее уничтожения.

Как известно, 18 февраля Путин подписал указ об увольнении Суркова с должности своего помощника по вопросам Украины. Новым кремлевским куратором боевиков ЛНР и ДНР стал Дмитрий Козак.