Антон Геращенко на посту заместителя и советника Авакова заработал свыше 370 тыс. грн

https://racurs.ua/n134322-stalo-izvestno-skolko-zarabotal-anton-geraschenko-na-postu-zamestitelya-i-sovetnika-avakova.html

Ракурс

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, за период с 25 сентября по 31 декабря 2019 года получил 286,4 тыс. грн зарплаты. Об этом сообщило МВД в ответ на запрос «Ракурса»

Геращенко А. Ю. за период с 25 сентября по 31 декабря 2019 года выплачена заработная плата в сумме 286 440 грн 58 коп, — говорится в ответе МВД.

Кроме этого, в профильном министерстве сообщили, что находясь в должности советника Авакова, за период с 25 марта 2014 года по 20 ноября 2014 года Геращенко получил почти 90 тыс. грн заработной платы.

Напомним, ранее стало известно, что Аваков в кресле министра в 2018 году получил свыше 739 тыс. грн зарплаты, а в 2019 году эта цифра уже составила свыше 902 тыс. грн.