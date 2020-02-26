Депутату разбили яйцо о голову. Фото: ua-reporter.com

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В Николаевском городском совете депутату от фракции «Оппозиционный блок» Павлу Зоткину разбили яйцо о голову.

Это сделали представители «Национальных дружин» на третьем этаже мэрии. Недавно, 23 февраля, Зоткин на собственной странице в Facebook прикрепил открытку с российским флагом и написал: «С праздником, мужчины!». Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

В Facebook опубликовали видео инцидента. На кадрах видно, как активист общается с депутатом на тему агрессии России против Украины. Мужчина пристыдил депутата за публикацию в соцсети фотографии с флагом РФ. На это Зоткин ответил, что, когда он публиковал картинку, не увидел российский флаг, а внимание хотел уделить кадрам из фильма «Офицеры».

Я хочу поздравить с праздником 23 февраля и наградить звездой победы, — заявил активист, а его товарищ в этот момент разбил яйцо о голову депутата.

Напомним, в январе народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива подрался в ресторане с ветераном АТО. Нардеп первым набросился на оппонента.