Зарплата Авакова: сколько заработал глава МВД в 2018-2019 годах / Фото: Кабмин

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Ракурс

Министерство внутренних дел Украины ответило на запрос «Ракурса» и сообщило, какую заработную плату получил глава силового ведомства Арсен Аваков в 2018 и 2019 годах. В частности, за 2018 год министру выплатили свыше 739 тыс. грн, а в 2019 году эта цифра уже выросла до более 902 тыс. грн.

Авакову выплатили заработную плату: за декабрь 2018 года — 62746 грн; за декабрь 2019 года — 76338 грн, — сообщили в МВД в ответ на запрос «Ракурса».

Также там добавили, что первый заместитель главы МВД Сергей Яровой в декабре 2019 года получил 75,6 тыс. грн зарплаты.

В МВД сообщили, что оплата труда министра и его заместителей осуществляется в соответствии с постановлениями Кабмина от 20 апреля 2016 года № 304 «Об условиях оплаты труда должностных лиц, руководителей и руководящих работников отдельных государственных органов, на которых не распространяется действие закона «О государственной службе», от 4 ноября 2015 года № 910 «О денежном довольствии полицейских, командированных в государственные органы, учреждения и организации», от 11 ноября 2015 года № 988 «О денежном довольствии полицейских Национальной полиции», от 15 июня 1994 года № 414 «О видах, размерах и порядке предоставления компенсации гражданам в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне» и от 3 января 2013 года № 2 «Об установлении надбавок к должностным окладам государственных экспертов по вопросам тайн и специалистов, привлекаемых к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн».